De Britse producent Russell T Davies stopt als showrunner en schrijver bij de BBC-serie Doctor Who. Davies is benieuwd wat de toekomst van de langlopende serie gaat zijn, schrijft hij op Instagram. "VAARWEL tegen Doctor Who, maar HALLO tegen een spannende nieuwe toekomst voor de serie", aldus Davies. "Alles ligt open, en dat is zó typisch Doctor Who - spannend en onvoorspelbaar en nieuw!"

In de post reageert Davies ook op het nieuws dat de BBC de kerstspecial voor dit jaar heeft geannuleerd en op zoek gaat naar een coproducent. Volgens Davies werd de kerstspecial alleen aangekondigd omdat de toekomst van de serie onzeker was, nadat de samenwerking met Disney+ ten einde kwam.

"We hadden die alleen bedacht om de toekomst veilig te stellen toen niemand wist wat er zou gebeuren, maar nu we het wel weten, is dat niet meer nodig", zegt Davies over de special. "Voor de duidelijkheid: er was geen script, ik heb het nooit geschreven, en er is nooit een acteur benaderd om de volgende Doctor te spelen." De Britse acteur Ncuti Gatwa, die twee seizoenen lang de hoofdrol speelde, vertrok vorig jaar.

Doctor Who verscheen voor het eerst op de BBC in 1963 en liep tot 1989. In 2005 werd de serie nieuw leven ingeblazen, met Davies als showrunner. In 2010 vertrok hij voor het eerst bij de serie, maar hij kwam terug in 2023, toen Disney+ bij de serie betrokken werd. Vorig jaar kondigden de BBC en Disney+ aan de samenwerking stop te zetten.