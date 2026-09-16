Rutger van Barneveld maakt Major Lazer-cover na Lowlands

Rutger van Barneveld heeft een Nederlandstalige versie opgenomen van de Major Lazer-hit Lean On. Aanleiding is de show van de Amerikaanse danceformatie op Lowlands, toen dj Diplo tot ieders grote verrassing een remix van Van Barnevelds zomerhit Zwoele Zomernachten draaide.

De cover van Van Barneveld kwam tot stand op verzoek van SLAM!-avondshowdj's Jarno van der Wielen en Jesper Kleynen. De volkszanger voorzag Lean On van een feesttekst en doopte het om in Liefde In De Lucht. Het is nog niet duidelijk of hij het liedje ook uitbrengt.

Van der Wielen bracht de muziek van Van Barneveld eerder onder de aandacht van Diplo tijdens een interview voorafgaand aan het optreden op Lowlands. De zanger liet destijds weten het waanzinnig te vinden dat zijn hit op het festival werd gedraaid.