Rutger Vink en Thomas van Grinsven staan volgend jaar met een familieshow in Rotterdam Ahoy. De voorstelling Rutger, Thomas & Paco Live is op 23 mei 2027 te zien.

"We zien vaak dat hele gezinnen enorm meeleven met onze video's, boeken en films", laten Vink en Van Grinsven weten. "In Ahoy kan iedereen eindelijk zelf meedoen. We hebben lang gewerkt aan een show die echt bij ons past, met veel ruimte voor gekke momenten en verrassingen voor jong en oud."

Vink en Van Grinsven zijn samen met hun hond Paco erg populair op YouTube. Het stel heeft ook meerdere succesvolle kinderboeken en films uitgebracht.