Ryan Gosling speelt Ghost Rider in nieuwe Marvel-film

Ryan Gosling gaat de rol van Ghost Rider vertolken in een nieuwe film van Marvel Studios. Dat werd volgens Amerikaanse media zaterdag aangekondigd tijdens het Comic-Con-evenement in San Diego. Voor de 45-jarige acteur is het zijn eerste rol in het Marvel Cinematic Universe (MCU).

"Zoals jullie weten, is dit een personage dat ik al heel lang wilde spelen," zei Gosling vanaf het podium tegen de bezoekers. Eerder deden al geruchten de ronde dat Gosling de populaire motorheld met de brandende schedel zou vertolken. De film wordt geregisseerd door Shawn Levy, met wie Gosling eerder samenwerkte aan Star Wars: Starfighter. De titel verschijnt naar verwachting in 2028.

De rol van Ghost Rider werd in 2007 voor het eerst gespeeld door Nicolas Cage. In 2011 keerde hij opnieuw terug in zijn rol voor het vervolg Ghost Rider: Spirit of Vengeance uit 2011.