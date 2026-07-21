Ryan Reynolds bevestigt nieuwe film met Deadpool

De Canadese acteur Ryan Reynolds heeft bevestigd dat er een nieuwe film met zijn personage Deadpool aankomt. Tijdens het sportevenement Fanatics Fest 2026 in New York zei Reynolds dat er nog elementen uit de oorspronkelijke Deadpool-strips zijn die nog niet zijn teruggekomen in de films, meldt The Hollywood Reporter.

"Er komen dingen aan", aldus Reynolds. "Uiteindelijk komt er een soort van Deadpool-film. Het wordt geweldig." Het is niet duidelijk of de superheld centraal staat, of dat Reynolds een bijrol speelt.

Eerder liet de acteur weten dat hij een nieuwe film rondom Deadpool niet ziet zitten. In 2024 meldde hij aan The Hollywood Reporter dat hij vreesde dat het "repetitief en overbodig" zou zijn.

Deadpool is een bijna onsterfelijke superheld met donkere humor, die zich vaak sarcastisch uitlaat en regelmatig de zogenoemde vierde wand doorbreekt door de kijker direct aan te spreken. In totaal zijn drie Deadpool-films uitgekomen, in 2016, 2018 en 2024.