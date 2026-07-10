Britten krijgen maar geen genoeg van het nummer Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Het liedje staat deze week voor de zestiende week bovenaan de Britse hitlijst en is daarmee officieel de langstlopende nummer 1-hit in de geschiedenis van een Britse act, heeft samensteller Official Charts Company (OCC) bekendgemaakt.

Het record stond sinds 1994 op Love Is All Around van Wet Wet Wet. Het nummer (Everything I Do) I Do It For You van de Canadees Bryan Adams stond eveneens zestien weken op 1 en Fender en Dean hebben nu enkel nog de Amerikaan Frankie Laine voor zich. Zijn nummer I Believe ging in 1953 maar liefst achttien weken aan de leiding.

Rein Me In staat al sinds eind juni vorig jaar genoteerd en rijgt dit jaar de records aaneen. Zo bereikte het liedje pas na 35 weken de eerste plaats en staat het inmiddels al recordlang in de top 10. In februari wonnen Fender en Dean de BRIT Award voor Song of the Year met het nummer.

Fender, voor wie Rein Me In zijn eerste nummer 1-hit is, zegt tegen OCC dat het "te bizar voor woorden" is. Hij vindt alle records "een mooi excuus" om elke week een feestje te vieren.