Sam Fender krijgt na twee jaar herkansing op Rock Werchter

Sam Fender treedt volgend jaar op tijdens festival Rock Werchter. De organisatie maakte woensdag bekend dat de Britse singer-songwriter op 3 juli het hoofdpodium afsluit. Voor Fender is het een herkansing nadat hij in 2025 op het laatste moment voor het festival moest afzeggen vanwege stemproblemen.

Fender kondigde eerder al een eigen stadiontour in het Verenigd Koninkrijk aan met een video in de stijl van The Lord of the Rings. Eenzelfde video werd dinsdag al gedeeld op de officiële kanalen van Rock Werchter, waarmee al duidelijk was dat de artiest naar het festival zou komen.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van 1 tot en met 4 juli 2027. Eerder werd de komst van Angèle, Tame Impala, Muse en sombr al bevestigd voor de komende editie.