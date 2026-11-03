De Britse zanger Sam Fender heeft het nummer You Can't Always Get What You Want van The Rolling Stones opgenomen voor de jaarlijkse kerstcommercial van het Britse warenhuis John Lewis. De opbrengst van de fysieke verkoop van het nummer gaat naar de Britse kinderorganisatie Action for Children. In de reclame, die dinsdag werd onthuld, speelt actrice Kristin Scott Thomas de hoofdrol.

Fender nam voor zijn versie van het nummer onder meer een kinderkoor op met leerlingen van zijn oude school. Ook werkte hij samen met de Easington Colliery Band. Mick Jagger, de zanger van The Rolling Stones, is enthousiast over de nieuwe uitvoering. "Ik ben fan van Sams werk, dus ik vond het leuk om te horen dat hij een van mijn nummers ging coveren. Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan", aldus Jagger.

In de commercial speelt Scott Thomas een grootmoeder die haar kleinkinderen een bijzonder kerstcadeau wil geven. Ze krijgt daarbij hulp van een oud speelgoedhondje, dat tot leven komt en wordt ingesproken door acteur Paul Whitehouse.

Het is de twintigste kerstcommercial van John Lewis. De reclames van het warenhuis staan in Groot-Brittannië bekend om hun emotionele verhalen en opvallende muziekkeuzes. De cover verschijnt ook op vinyl en cd, met Fenders versie van Winter Song als extra nummer.