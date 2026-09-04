Samuel Welten staat met zijn nummer Echte Liefde Is Te Koop bovenaan de nieuwe hitlijst van radiozender 100% NL. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in het programma Somertijd van Rob van Someren.

De top 3 van de 100% NL Top 1000 bestaat verder uit Goud van Suzan & Freek en Het Regent Zonnestralen van Acda en de Munnik. Verder hebben onder anderen Miss Montreal, Yves Berendse, Justen de Wildt en Danny Vera een plekje in de top 10 bemachtigd.

De hitlijst wordt komende maandag gelanceerd. De afgelopen weken konden luisteraars hun stem uitbrengen op nummers van Nederlandse bodem. Marco Borsato staat met 34 nummers in de lijst, gevolgd door BLØF met 30 noteringen en Snelle met 23 nummers.

De 100% NL Top 1000 is tot en met vrijdag 18 september te horen op de zender. De finaledag wordt afgesloten met een intiem optreden van Welten.