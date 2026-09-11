Regisseur Sander Burger was in tranen toen hij het boek In het huis van de dichter las, dat Jan Brokken schreef over zijn vriendschap met de Russische pianist Youri Egorov. "Dit boek schreeuwt om een film", vertelt hij, en zo geschiedde. Het ontroerende vriendschapsdrama beleeft vrijdagavond de wereldpremière op het festival Film by the Sea in Vlissingen.

De wereldberoemde concertpianist Egorov vlucht eind jaren zeventig vanwege zijn homoseksualiteit uit de Sovjet-Unie. Hij raakte bevriend met de jonge journalist Brokken. Egorov overleed in 1988 aan de gevolgen van aids. "Het boek van Jan Brokken is nog steeds heel populair, ook onder jonge lezers", vertelt Burger. "Egorov was briljant maar ook destructief, een soort Jim Morrison maar dan voor de klassieke muziek. Zijn vlucht uit de Sovjet-Unie, zijn muzikale nalatenschap en zijn tragische dood hebben een soort mythe om hem heen gecreëerd."

Burger wilde dat in zijn film de vriendschap van de twee mannen en de muziek van Egorov de rode draad zouden vormen. "Er is maar weinig beeldmateriaal van hem", vertelt de regisseur. "Maar we hebben wel de opnames. We hebben voor alle scènes waarin je hem hoort spelen de oorspronkelijke opnames van hem zelf gebruikt."

Hechte vriendschap

De hechte vriendschap tussen de twee mannen reconstrueerde de regisseur met behulp van diverse boeken die Brokken over zijn leven en dat van Egorov schreef. "Ze waren heel verschillend, maar ze herkenden iets in elkaar en inspireerden elkaar om verder in het leven te komen", stelt Burger. "Diepe vriendschap is iets heel krachtigs, het schurkt tegen intense liefde aan. Ik denk dat veel kijkers zich in dat gevoel kunnen herkennen."

Ook vanuit filmisch perspectief bood het verhaal van Egorov veel kansen. Burger mocht het Amsterdam en de gayscene van de jaren tachtig reconstrueren. "Ik heb wel geprobeerd om dat op een poëtische manier te doen", aldus de cineast. "Ik wilde de ellende van de aidsepidemie niet uit de weg gaan, maar ik heb vooral weg willen blijven van alle clichés die bij zo'n onderwerp op de loer liggen. Ik wilde niet shockeren, maar juist ook mensen buiten de gayscene in het verhaal meevoeren."

Youri draait vanaf 15 oktober in de Nederlandse bioscopen.