Sandra Bullock hint op muziek Olivia Rodrigo in Practical Magic 2

Sandra Bullock lijkt erop te hinten dat Olivia Rodrigo en Stevie Nicks muziek hebben gemaakt voor Practical Magic 2. De actrice deelde op Instagram een video van een gezamenlijk optreden van de twee zangeressen en schreef daarbij: "Engelenstemmen die deel uitmaken van een aankomende film…"

Of Bullock daadwerkelijk doelde op het vervolg op Practical Magic is nog niet bevestigd. Vertegenwoordigers van Rodrigo, Nicks en filmstudio Warner Bros. reageerden volgens Variety niet direct op vragen. Nicks was wel al met twee nummers te horen in de oorspronkelijke film uit 1998.

In Practical Magic 2 keren Bullock en Nicole Kidman terug als de heksenzussen Sally en Gillian. Ook onder anderen Joey King, Maisie Williams en Lee Pace spelen in de film. Susanne Bier, bekend van Bird Box, voert de regie. De film verschijnt op 11 september in de bioscoop.