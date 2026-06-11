Sara Gilbert en Bruce McGill in cast Scooby-Doo: Origins

Acteurs Sara Gilbert, Bruce McGill en Sherilyn Fenn zijn toegevoegd aan de cast van de aankomende serie over Scooby-Doo. Streamingdienst Netflix maakte woensdag nog vijftien namen bekend voor de live-actionproductie.

Eerder werd bekend dat de hoofdrollen worden gespeeld door Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson en Maxwell Jenkins. Ook gaf Netflix beelden vrij van de hond die de rol van Scooby-Doo vervult.

Scooby-Doo: Origins gaat over de eerste avonturen van de groep amateurdetectives. Daphne (Grace) en Shaggy (Hagen) raken verwikkeld in een mysterie rondom een verdwaalde puppy en schakelen de hulp in van Velma (Fortson) en Fred (Jenkins). De serie verschijnt in 2027.