Sarah Connor vindt aanslag Pride Berlijn 'walgelijk en zinloos'

De Duitse zangeres Sarah Connor heeft haar medeleven geuit met de slachtoffers van de aanslag op Pride Berlijn. Connor trad zaterdag op tijdens de festiviteiten in de Duitse hoofdstad. In een bericht op Instagram spreekt de zangeres van een "walgelijke en zinloze daad".

"Al mijn vier kinderen waren er gisteren bij", vervolgt Connor. "De sfeer was ontzettend liefdevol, vrij en VREEDZAAM." Een van haar kinderen zou bewondering hebben geuit voor de dragqueens die backstage waren.

"Ik zal de liefde en vreugde op jullie gezichten onthouden. Hoe prachtig, kleurrijk en luidruchtig jullie allemaal waren", aldus de zangeres. Ze zegt te hopen dat ze volgend jaar opnieuw mag optreden tijdens Pride. "Nog luider, nog kleurrijker! Happy PRIDE."

Zaterdag reed een witte auto in op mensen tijdens een Pride-viering in Berlijn. Zeker een iemand kwam om het leven en zestien mensen raakten gewond. De Duitse autoriteiten vermoeden dat de aanrijding een terreuraanslag was. De politie heeft beelden verspreid van de verdachte, die nog voortvluchtig is.