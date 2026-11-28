Scarlett Johansson vindt zichzelf "een ander mens" sinds ze moeder is geworden. "Ik denk dat je DNA verandert als je ouder wordt. Het is gewoon zo", vertelt de 42-jarige actrice aan People.

"Je kijkt anders naar je eigen ouders, naar je eigen sterfelijkheid, naar alles", voegt ze toe. "Je moet je er ook een beetje bij neerleggen dat je eigenlijk niets kunt controleren en dat alles voortdurend verandert. En al die kennis helpt me denk ik in mijn werk, omdat het herkenbaar is. Het helpt me te groeien als actrice."

Volgens Johansson heeft het feit dat ze kinderen heeft verder geen invloed op welke filmrollen ze kiest. De actrice heeft samen met haar man Colin Jost een zoon van vijf. Ook heeft ze een dochter van twaalf jaar uit een eerdere relatie.