Schrijver Sjoerd Kuyper (74), bekend van Het zakmes, overleden

Schrijver Sjoerd Kuyper, bekend van onder meer het boek Het zakmes, is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Dat heeft uitgeverij Hoogland & Van Klaveren woensdag bekendgemaakt.

Kuyper was meer dan vijftig jaar actief en schreef meer dan tachtig boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Ook was de geboren Amsterdammer actief als scenarioschrijver voor series, films en musicals en schreef hij diverse liedteksten.

De auteur debuteerde in de jaren zeventig met de dichtbundel Ik herinner mij Klaas Kristiaan. Zijn eerste kinderverhalen schreef Kuyper voor het radioprogramma Ko de Boswachtershow, waarna talloze andere verhalen, bundels en romans volgden. In de jaren tachtig en negentig schreef Kuyper veel voor tv, waaronder de serie Het Zakmes gebaseerd op een van zijn eigen boeken. De serie, onder regie van Ben Sombogaart, werd later tot film gemonteerd en won onder meer een Gouden Kalf en een Emmy Award.

Gouden Griffel

Kuyper had ook veel succes met de boekenreeks over kleuter Robin. In totaal verschenen er negen delen, waarvan er drie werden bekroond met een Zilveren Griffel, een van de belangrijkste prijzen voor jeugdliteratuur. Daarnaast ontving hij een Gouden Griffel voor Robin en God.

Afgelopen juni ontving hij nog een Zilveren Griffel voor Maantje verhuist de zee, een van zijn laatste boeken. Hiermee maakt Kuyper nog kans op de Gouden Griffel, voor best geschreven kinderboek. De winnaar daarvan wordt donderdag bekendgemaakt. Voor zijn hele oeuvre kreeg Kuyper in 2012 de Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur.

Hallo Wereld

In de loop der jaren werkte Kuyper aan diverse musicals mee, zowel aan muziek als scenario. De bekendste was Turks Fruit uit 2005, naar het gelijknamige boek van Jan Wolkers. Het leverde Kuyper een Musical Award op. Ook zijn script voor Dromen... Zijn Bedrog uit 2009 werd bekroond met een Musical Award.

In 2012 schreef Kuyper in samenwerking met Tjeerd Oosterhuis het Kinderen voor Kinderen-lied Hallo Wereld. Het nummer groeide uit tot de eerste grote Kinderen voor Kinderen-hit in decennia.