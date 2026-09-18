Schrijvers werken al aan tweede seizoen van De Eetclub

De schrijvers van de Netflix-hit De Eetclub werken al aan een tweede seizoen. Dat zeggen scenaristen Dorien Goertzen en Jop Esmeijer in de nieuwe aflevering van The Bigger Picture Podcast die vrijdagochtend online is gezet. Zij delen verder geen details over de tweede reeks.

De Eetclub is gebaseerd op het boek van Saskia Noort en gaat over Karen, die met haar gezin naar Bergen verhuist. Nadat zij daar is komen wonen, wordt zij warm opgenomen in de Eetclub, een groep vrienden die geniet van een losbandig leven. Maar langzaam merkt Karen dat de vriendschap van de groep aan elkaar hangt van leugens.

De hoofdrollen worden gespeeld door Loes Haverkort, Remko Vrijdag, Noortje Herlaar, Edwin Jonker, Rifka Lodeizen en Matthijs van de Sande Bakhuyzen. De regie is in handen van Dana Nechushtan en Margien Rogaar. Eerder werd het boek van Noort al verfilmd.