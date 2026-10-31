Scorsese wijt mislopen Cleopatra-film aan Sony-hack

Martin Scorsese zegt dat de grote cyberaanval op filmstudio Sony in 2014 zijn plannen voor een film over Cleopatra met Angelina Jolie in de hoofdrol heeft verstoord. Dat vertelt de 83-jarige regisseur in de eerste aflevering van de interviewserie Crafty van het Tribeca Film Festival.

De hack vond plaats rond de release van de omstreden komedie The Interview, waarin een fictieve aanslag op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un centraal staat. Noord-Korea was woedend over de film. De Amerikaanse FBI schreef de cyberaanval destijds toe aan Noord-Korea. Bij de hack werden duizenden vertrouwelijke e-mails van Sony openbaar gemaakt, waaronder berichten waarin producent Scott Rudin zich zeer negatief uitliet over Jolie.

Volgens Scorsese gooide de cyberaanval roet in het eten bij zijn plannen voor Cleopatra. "Seth Rogen, toch? En toen werd hij boos en verpestte dat Cleopatra", zegt de regisseur, verwijzend naar de hoofdrolspeler van The Interview. Hoe de hack precies tot het mislukken van zijn filmplannen leidde, licht Scorsese niet toe. Het project was na de cyberaanval nog enige tijd in ontwikkeling.

"We zouden het echt gaan doen", zegt Scorsese over de film. "Angelina Jolie. Zij zou Cleopatra VII spelen. Het zou echt wild worden." Het scenario zou worden geschreven door Eric Roth, die later ook meewerkte aan Scorseses film Killers of the Flower Moon.