Andrew Scott heeft veel "passie" voor de aankomende film Elsinore vanwege het verlies van zijn moeder. De Ierse acteur voelde zich zeer verbonden met het waargebeurde verhaal van acteur Ian Charleston, vertelt hij in een interview met Deadline. "Er waren zo veel dingen waar ik me in kon vinden over sterfelijkheid en identiteit", aldus Scott. "Ik had een missie."

Elsinore gaat over Charleston (Scott), die in 1989 wordt gediagnosticeerd met aids en niet lang meer te leven heeft. Vrijwel tegelijkertijd krijgt hij zijn droomrol aangeboden in Hamlet. Onder meer Olivia Colman en Billie Piper spelen in de film, die verschijnt in februari.

De hele film werd in zes weken opgenomen. Volgens Scott waren de opnamedagen "intens". "Ian zat in elke scène. Er zijn zoveel emotionele momenten die je moet raken, en dan nog het acteerwerk en het bijhouden van het verloop van zijn ziekte. Op sommige dagen moest je, vanwege de beperkingen van het budget, 's ochtends ziek zijn en 's middags weer gezond." Volgens de acteur was het wel de moeite waard, omdat ze daardoor met bepaalde acteurs konden werken.