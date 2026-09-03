Sean 'Diddy' Combs komt mogelijk nog eerder vrij uit de gevangenis. Dat meldt de overheidsinstantie Bureau of Prisons, die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in de Verenigde Staten, op haar website.

Een kleine maand geleden werd bekend dat de rapper, die vorig jaar oktober werd veroordeeld tot ruim vier jaar celstraf voor het aanzetten tot prostitutie, mogelijk vanaf 20 februari 2028 op vrije voeten zou komen. Nu is dat met twee weken vervroegd en is de nieuwe verwachte datum dat hij weer vrijkomt vastgesteld op 5 februari 2028.

Aanvankelijk meldde het Bureau of Prisons dat Diddy in mei 2028 de gevangenis zou mogen verlaten. Sinds zijn veroordeling is er meerdere malen met de datum geschoven, zowel naar voren als weer terug naar achteren. Het is onduidelijk waarom er zoveel wordt geschoven met de vrijlating van de 56-jarige Amerikaan.