Acteur Sean Penn heeft een hekel aan mensen die selfies met hem willen nemen. Dat vertelde hij volgens vakblad Variety tijdens een talkshow op het Tribeca Filmfestival dat momenteel in New York plaatsvindt. Penn staat erom bekend dat hij een hekel heeft aan publieke optredens, bijvoorbeeld bij grote prijzenceremonies. Hij kwam zijn derde Oscar, die hij afgelopen maart won, ook niet ophalen.

Bij de Golden Globes was de acteur, die werd bekroond voor zijn rol in One Battle After Another, nog wel aanwezig. Maar toen hij de zaal verliet, werd hij overvallen door talloze fans die een selfie wilden maken. "Mensen zouden nooit selfies moeten maken", zei Penn in de talkshow. "Het is slecht voor jou, het is slecht voor iedereen. Het zuigt je ziel leeg. Zelfs als een oma die de Holocaust overleefde zich meldt met haar 6-jarige verlamde kind in een rolstoel? Dan doe ik het niet."

Penn gaat bij voorkeur niet naar bijeenkomsten waar meer dan acht mensen aanwezig zijn. "Ik voel me altijd sociaal heel erg ongemakkelijk, dus ik heb mij voorgenomen om nooit meer naar dat soort bijeenkomsten te gaan", aldus de acteur.

Penn zag de Oscaruitreiking dit jaar terwijl hij in Oekraïne was, waar hij aandacht vroeg voor het leed dat de burgers in dat land ondervinden door de oorlog van Rusland. "Het was eigenlijk de eerste keer dat ik met plezier naar de Academy Awards heb gekeken", stelde hij. "Ik was blij er niet bij te zijn."