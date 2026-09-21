SEE.NL betreurt Nederlandse Oscar-ophef en deelt opheldering

De instelling die de Nederlandse Oscarinzending faciliteert, SEE.NL, betreurt dat er "een polarisatie binnen de Nederlandse filmindustrie dreigt te ontstaan", nadat bekend was geworden dat de documentaire Paikar namens Nederland wordt ingezonden voor de Oscaruitreiking volgend jaar. Regisseur Mike van Diem had kritische vragen gesteld, omdat hij het niet eens was met de keuze. In een reactie legt SEE.NL maandag uit hoe de keuze voor de inzending tot stand kwam.

"SEE.NL betreurt dat er door de discussie over de Oscarinzending een polarisatie binnen de Nederlandse filmindustrie dreigt te ontstaan, waarbij de documentaire- en speelfilmsector tegenover elkaar komen te staan. Voor de internationale promotie en positionering van de Nederlandse filmindustrie als geheel is juist een gezamenlijke en eensgezinde inzet van belang. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we de internationale zichtbaarheid en het bereik van de Nederlandse filmsector als geheel versterken", deelt de instelling.

Volgens SEE.NL zijn bij de selectieprocedure voor de Oscarinzending alle protocollen gevolgd en voldeed Paikar aan alle voorwaarden om mee te doen. De documentaire werd volgens de instelling met een meerderheid van de stemmen gekozen als Nederlandse Oscarinzending.

Kritiek

Volgens Van Diem sluit SEE.NL met de keuze voor een documentaire "de enige mogelijkheid voor een Nederlandse speelfilm om deel te nemen aan de Oscarcompetitie af". Volgens SEE.NL is dit niet waar, want Nederlandse films kunnen volgens de instelling in theorie nog altijd kans maken op prijzen in andere categorieën. Bovendien komt het vaker voor dat andere landen een documentaire insturen voor de categorie Beste Internationale Film.

Op kritiek van de filmmaker over de besloten selectiecommissie die verantwoordelijk is voor de Nederlandse Oscarinzending, zegt SEE.NL te begrijpen dat dit vragen oproept. "Verschillende leden van de commissie hebben SEE.NL echter gevraagd om de namen niet openbaar te maken en dit verzoek is ingewilligd. Achteraf beseffen wij dat dit vragen oproept, en SEE.NL zal bij toekomstige selectieprocedures zorgdragen dat iedereen die plaatsneemt in de commissie akkoord gaat met het bekendmaken van deelname. Gezien de huidige reacties op de selectie van de Oscarinzending blijft SEE.NL bij de beslissing om de namen van de selectiecommissie 2026 niet bekend te maken. Dit is een bewuste keuze om te voorkomen dat individuele commissieleden persoonlijk worden aangesproken of aangevallen."