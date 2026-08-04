Jan Roos vindt de ophef die is ontstaan over seksueel getinte opmerkingen die hij maakte naar twee minderjarige meisjes in een video voor het onlineprogramma RoddelPraat te ver gaan. Hij noemt zijn uitspraken op sociale media "een domme grap" en spreekt van een "heksenjacht".

Roos maakte de video samen met medepresentator Dennis Schouten tijdens de Zwarte Cross. Tijdens een interview met twee 16-jarige meisjes maakte hij meermaals seksueel getinte opmerkingen en suggereerde hij dat hij de video voor NPO Radio 2 maakte. De video werd daarna veelvuldig gedeeld op sociale media. De moeder van een van de meisjes zei zondag tegen NU.nl aangifte te overwegen.

"We hebben urenlang mensen geïnterviewd en de sfeer was er los en vrolijk. Er werden aan de lopende band grappen gemaakt. De een leuker dan de ander", verklaart Roos zichzelf. "De bewuste grappen zijn gewoon enorm plat, ordinair en smakeloos. En daar mag iedereen wat van vinden."

Doodsbedreigingen

Roos vindt het alleen "wel erg ver" gaan dat hij nu op internet in verband wordt gebracht "met pedofilie, femicide en zelfs de moord op Lisa. Onderwerpen waar ik zelf helemaal niets mee heb en verafschuw. Ik maakte een domme grap." De presentator zegt inmiddels honderden doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Die staan volgens hem "niet in verhouding met hetgeen ik heb gedaan. Namelijk een smakeloze grap maken tijdens een reportage voor een smakeloos programma."

Roos en Schouten zeggen volgende week terug te komen op de ophef in een nieuwe aflevering van RoddelPraat.