Actrice Selena Gomez en haar moeder, Mandy Teefey, zijn donderdag aangeklaagd bij een federale rechtbank wegens effectenfraude. Gomez en Teefey worden door investeerders van de start-up Wondermind (het bedrijf van Gomez) ervan beschuldigd dat ze zijn misleid om zo het bedrijf te blijven financieren. Ook zouden ze initiatieven hebben beloofd die er nooit zijn gekomen. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Gomez en Teefey richtten Wondermind in 2021 samen met ondernemer Daniella Pierson op. Wondermind is een online platform dat zich richt op het doorbreken van het stigma rond mentale gezondheid en het toegankelijk maken van mentale gezondheidszorg.

De rechtszaak is aangespannen door de investeerders Wondermind SRS 44 LLC en Bespoke Wondermind LLC tegen het moederbedrijf van Gomez. Volgens hen verstrekten Gomez en Teefey onjuiste informatie en werd zo een onjuist beeld geschetst over onder meer het management en de benodigde middelen om van Wondermind een winstgevend platform te maken. De investeerders beweren volgens TMZ dat ze meer dan 1 miljoen dollar in Wondermind hebben gestoken.

De investeerders stellen verder dat ze pas in 2025 door een artikel in The Cut ontdekten dat Wondermind in de problemen zat. Het tijdschrift meldde destijds dat Wondermind in een "staat van totale chaos" verkeerde en dat Teefey kampte met verslavingsproblemen. Volgens de dagvaarding van de investeerders zou Teefey het bedrijf slecht hebben beheerd, terwijl Gomez zich schuldig zou hebben gemaakt aan een "volstrekte verwaarlozing van haar taken binnen het bedrijf". De investeerders eisen een nader te bepalen schadevergoeding, inclusief de teruggave van hun investeringen.