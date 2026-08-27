Selena Gomez wil uit fraudezaak rond Wondermind worden geschrapt

Selena Gomez wil niet langer betrokken zijn bij een rechtszaak tegen het door haar mede-opgerichte bedrijf Wondermind. Investeerders beschuldigen het mentalegezondheidsplatform ervan hen te hebben misleid, maar volgens de advocaten van Gomez had de zangeres niets te maken met de zaken waarover zij klagen.

De investeerders staken bijna 1,2 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) in Wondermind. Volgens hen kregen ze daarbij onder meer beloften over een nieuwe app, advertentiedeals en samenwerkingen met beroemdheden. Die plannen zouden vervolgens niet zijn waargemaakt, terwijl het financieel steeds slechter ging met het bedrijf.

Gomez richtte Wondermind in 2021 op met haar moeder Mandy Teefey en zakenvrouw Daniella Pierson. Volgens haar advocaten investeerde Gomez wel in het bedrijf en heeft ze er een minderheidsbelang in, maar hield ze zich niet bezig met de dagelijkse leiding of met het aantrekken van investeerders.

"Het idee dat Selena zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of ander wangedrag is absurd", aldus haar advocaat Mathew Rosengart. Haar advocaten hebben de rechter daarom gevraagd Gomez uit de zaak te schrappen.