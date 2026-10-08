De serie 100 dagen in de gehandicaptenzorg van Nicolaas Veul is in drie weken tijd twee miljoen keer gestreamd. Dat hebben de NPO en de VPRO donderdag gemeld. Het aantal is een record voor de VPRO.

Voor de programmareeks ging Veul werken in de gehandicaptenzorg. Het programma kreeg niet alleen lovende recensies, maar wordt ook goed gewaardeerd door de kijkers. Met een 8,6 als gemiddeld cijfer is 100 dagen in de gehandicaptenzorg het hoogst gewaardeerde NPO-programma van dit seizoen. "Dit toont aan dat kijkers zelf kiezen wanneer ze kijken én volop ruimte maken voor betrokken, inhoudelijke verhalen", aldus hoofdredacteur Sarah Sylbing van de VPRO.

Ook Veul merkt dat de serie veel losmaakt bij de kijkers. "Ik heb nog nooit zoveel berichten over een van mijn series gekregen", laat hij aan het ANP weten. "Van zorgmedewerkers die blij zijn met de erkenning en herkenning tot families in hetzelfde soort situaties, die aangeven meer begrip te krijgen van naasten. Iemand schreef me dat mensen nu vrolijker reageren als ze met haar gehandicapte zoon door het park fietst. Dat ze denkt te zien dat meer mensen even lachen."

De programmamaker beklemtoont dat de gehandicaptenzorg "een wereld is die het verdient om gezien en gesteund te worden. Nu en in de toekomst."