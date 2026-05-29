Serie over aartsvijand Sherlock Holmes in de maak

Er wordt gewerkt aan een nieuwe serie over James Moriarty, de aartsvijand van detective Sherlock Holmes. Dat melden verschillende media, waaronder Deadline. Het project, met werktitel Moriarty, is afkomstig van producenten Fremantle en Archery Pictures.

Chris Cornwell en Oliver Lansley zijn aangetrokken als schrijvers. Moriarty wordt omschreven als een hedendaagse twist op "een van de bekendste schurken in de detectiveverhalen". In de serie is Moriarty een hoogleraar in criminologische psychologie die een dubbelleven leidt als het meesterbrein achter misdaden in Noord-Engeland. Wanneer een rivaal zich aandient, sluit Moriarty zich als adviseur aan bij de politie, terwijl hij zijn ware identiteit verborgen houdt.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrol gaat spelen. Andrew Scott vertolkte de rol in de succesvolle BBC-serie Sherlock, met Benedict Cumberbatch als de beroemde detective. Ook Jared Harris (Sherlock: A Game of Shadows) en Dónal Finn (Young Sherlock) kropen ooit in de huid van Moriarty.