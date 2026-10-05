Het concert dat Shakira zaterdag in Madrid gaf, is het meest bekeken livestreamoptreden van een vrouwelijke artiest op Amazon Music geworden. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt, meldt onder meer Billboard. De Colombiaanse zangeres trad in aanwezigheid van 50.000 bezoekers op in het Shakira Stadium, als onderdeel van haar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Tijdens het concert verscheen Dua Lipa op het podium voor een onaangekondigd optreden. Samen met Shakira zong ze een akoestische versie van het nummer Antología uit 1997. "Voor mij is het een eer en een voorrecht om dit lied, dat zoveel voor me betekent, te zingen met deze vrouw die wereldwijd zo bewonderd en geliefd is", zei Shakira terwijl ze haar vakgenoot introduceerde.

Het Shakira Stadium werd gebouwd als tijdelijke locatie binnen het Iberdrola Music-complex. Shakira geeft in totaal twaalf shows in de Spaanse hoofdstad. Zondag sluit ze de concertreeks af.