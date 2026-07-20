Shakira feliciteert Spanjaarden met winst op WK voetbal

De Colombiaanse zangeres Shakira heeft Spanje gefeliciteerd met de overwinning op het WK voetbal. In een serie berichten op Instagram schrijft de zangeres verder dat ze "trots" is om bij het WK te zijn geweest. "Gefeliciteerd, mijn mensen in Spanje!", aldus Shakira. "Het is ongelooflijk wat we samen via de muziek hebben meegemaakt."

Daarnaast feliciteert ze invaller Ferran Torres, die het winnende doelpunt maakte in de verlenging. "Ik ben ontzettend blij dat ik Ferran Torres, de man van de wedstrijd, en Spanje op dit historische moment mag begeleiden!", schrijft ze bij een foto waarop ze de prijs voor de beste speler van de wedstrijd aan de aanvaller uitreikt.

Shakira zegt daarnaast "dankbaar" te zijn voor de deelname van verliezend finalist Argentinië. "Ik ben heel trots op jullie", aldus de zangeres. "En dankbaar dat jullie ons, alle Latino's, zo goed hebben vertegenwoordigd op dit WK 2026." Ook noemt ze de Argentijnse spits Lionel Messi "de allerbeste".

De Colombiaanse trad in de rust van de finale op met Burna Boy. Samen voerden ze het officiële nummer van het WK op: Dai Dai. Shakira verzorgde eerder nummers voor het WK, waaronder Waka Waka in 2010 in Zuid-Afrika. Daarnaast is zij ambassadeur van het FIFA Global Citizen Education Fund, dat kinderen uit achtergestelde gebieden probeert te helpen met toegang tot onderwijs en sport.