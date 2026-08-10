Shakira heeft haar steun uitgesproken voor de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. "Mijn hart gaat uit naar iedereen die vandaag deze aardbeving heeft gevoeld en naar de families die momenteel angstige momenten doormaken", schrijft de Colombiaanse zangeres op Instagram.

Maandag werd Colombia getroffen door een zware aardbeving. Het dodental staat op 77 en loopt naar alle waarschijnlijkheid nog verder op. Er wordt nog steeds gezocht naar mensen die onder het puin liggen. "Op zulke momenten weten wij Colombianen elkaar te verenigen en elkaar te steunen", schrijft Shakira. "Al mijn kracht en liefde gaat uit naar mijn vaderland."

Shakira groeide op in Barranquilla, een stad aan de noordkust van Colombia. Het epicentrum van de aardbeving lag in het departement Chocó, in het westen van Colombia. Vooralsnog lijkt de aardbeving weinig schade te hebben veroorzaakt in de buurt van Barranquilla.