Sharon Osbourne gaat dagelijks langs bij graf Ozzy

Sharon Osbourne gaat dagelijks langs bij het graf van haar vorig jaar overleden echtgenoot Ozzy. Dat zegt de weduwe van de Black Sabbath-zanger in gesprek met de BBC. Ozzy overleed vorig jaar juli op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

"Ik kon Ozzy absoluut niet op een openbare begraafplaats begraven", zegt de 74-jarige Britse. "Ik heb gezien wat er met andere bekende mensen gebeurt. Er is geen rust, want mensen willen altijd langsgaan en hun eer betuigen. Dat gaat altijd door, maar ik wilde dat Ozzy gewoon rust kreeg."

De voorman van de metalband uit Birmingham ligt in de tuin van de familie Osbourne begraven. "Natuurlijk, iedere dag", antwoordt Sharon op de vraag of ze vaak bij zijn graf langsgaat. "Ik kan hem vanuit mijn raam zien." Ook zegt Sharon regelmatig met Ozzy te praten, al wil ze niets kwijt over de inhoud van hun gesprekken.