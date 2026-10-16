Sharon Osbourne heeft nog altijd deuk in gezicht na ingreep

Sharon Osbourne heeft naar eigen zeggen een blijvende deuk in haar gezicht overgehouden aan een mislukte cosmetische ingreep. De 74-jarige televisiepersoonlijkheid vertelt in de podcast The Osbournes dat ze de beschadiging aan de rechterkant van haar gezicht nog altijd kan voelen.

"Ik heb er een deuk aan overgehouden, helemaal tot hier", zegt Osbourne, terwijl ze naar het gebied boven haar mond wijst. Volgens haar probeerde de behandelend arts de schade later met injecties te herstellen, maar zonder succes. "Het werkte helemaal niet. Ik heb een deuk!"

Osbourne, die in het verleden meerdere cosmetische ingrepen onderging, zegt dat ze niet van plan is opnieuw aan haar gezicht te laten sleutelen. "Voor wie doe ik het nu nog?", vraagt ze zich af. Ook vindt ze het herstel na een operatie zwaar. "Je kunt een gezicht hebben dat eruitziet als 50, terwijl je lichaam je echte leeftijd verraadt."

De weduwe van Ozzy Osbourne sprak eerder al openlijk over een mislukte facelift in 2021. Ze noemde het resultaat destijds afschuwelijk en vergeleek zichzelf met een cycloop, omdat haar ogen er na de operatie verschillend uitzagen.