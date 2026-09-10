Sharon Stone heeft al "vrij lang" geen seks meer. Dat bekende de Amerikaanse actrice in de podcast Breakdown van actrice Mayim Bialik. De 68-jarige Stone deelde in het gesprek openhartig over haar nieuwe kijk op relaties.

"Ik heb geluk gehad, pech gehad en helemaal geen geluk gehad," zei Stone lachend over haar relaties in het verleden. "Al een hele tijd heb ik helemaal geen geluk meer. Ik ben al vrij lang celibatair, omdat ik inmiddels op een punt ben dat ik echt alleen nog maar wil zijn met iemand om wie ik geef." Ze voegde eraan toe dat nu haar kinderen volwassen zijn, ze op zoek is naar "iemand die mijn levensgezel is, niet zomaar iemand om de seks mee te hebben".

"Ik ben daar wel een beetje op uitgekeken," zei Stone, onder meer bekend van haar rol in Basic Instinct, over oppervlakkige relaties. "Ik zit momenteel in een fase met weinig geluk in de liefde."

Stone bekende verder dat ze niet één grote liefde heeft gekend in haar leven. Ze was eerder getrouwd met producent Michael Greenburg (1984-1990) en journalist Phil Bronstein (1998-2004). Samen met Bronstein adopteerde Stone in 2000 haar oudste zoon. Daarna adopteerde ze zelf nog twee zoons.