Sheeran en Kraft overtreffen Macklemore met donatie aan Gaza

Ook Ed Sheeran en Robert Kraft doneren geld voor hulp in Gaza. Dat heeft de Amerikaanse stadioneigenaar Kraft, die rapper Macklemore liet schrappen als het voorprogramma van Sheeran na pro-Palestijnse uitspraken, bekendgemaakt. Eerder maakte Macklemore bekend 1 miljoen dollar te doneren aan Palestijnse organisaties, waarbij hij Kraft uitdaagde hetzelfde te doen.

Sheeran en Kraft overtreffen de rapper door een donatie van 2 miljoen dollar. "Eerder vandaag, nog voordat Macklemore me uitdaagde om zijn donatie te verdubbelen, belde Ed me en vroeg me om 2 miljoen dollar toe te zeggen als tegenhanger van zijn donatie om hulp te bieden in de regio en deze humanitaire crisis te bestrijden", deelt Kraft in een verklaring op het X-account van Gillette Stadium.

"Ed is nu van plan om contact op te nemen met andere stadioneigenaren en ons doel is om te blijven samenwerken om bruggen te slaan." Het is niet duidelijk welke organisatie het bedrag ontvangt.

Na de beslissing om Macklemore uit de tour te halen, trokken andere artiesten zich uit solidariteit terug als voorprogramma van de Britse zanger. Die beslissing zou komen van de organisator van de tournee, na melding van Kraft dat Macklemore niet welkom zou zijn in zijn stadion. Sheeran is momenteel bezig met een tournee langs Amerikaanse steden.