Sheily Belhaj is vanaf volgend jaar adjunct-hoofdredacteur bij de NOS. Belhaj vervangt Bart Leferink, die na vijftien jaar stopt bij de hoofdredactie van de NOS. Belhaj is nu nog chef bij NOS Stories.

"Bij NOS Stories heb ik geleerd dat je de belevingswereld, zorgen en vragen van je publiek heel serieus moet nemen", aldus de 37-jarige Belhaj. "Daar wordt de journalistiek herkenbaarder, inclusiever en dus sterker van."

"Sheily combineert journalistiek vakmanschap met een sterk gevoel voor wat er leeft onder verschillende doelgroepen, en wat nodig is om het nieuws op een relevante en aansprekende manier naar hen te vertalen", aldus NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann.

Ook plaatsvervangend hoofdredacteur Wilma Haan, en adjuncten Karina ter Horst en Lucas Waagmeester horen bij de hoofdredactie van NOS Nieuws.