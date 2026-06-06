Shelly Sterk heeft afgelopen week een operatie ondergaan waarbij haar eileider is verwijderd. Volgens de presentatrice zat er "een grote cyste" op en moest hij eruit.

"Het is even stil hier!", schrijft de 35-jarige Sterk op Instagram. "Loopt even ieeets anders dan gepland. Van de week een operatie gehad waarbij m'n eileider weggehaald is."

Sterk moet het de komende tijd rustig aandoen en herstellen, vervolgt ze. "Twijfelde een beetje of ik dit wel online moet zetten, wil het niet groter maken dan het is. En is ook best privé. Maar aan de andere kant vind ik 'het echte leven' bij anderen altijd heel fijn i.p.v. alleen de mooie dingen. Dus vandaar, dit hoort er ook gewoon bij."