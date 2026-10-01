Zangeres Sia heeft de helft van haar muziekrechten verkocht aan Pophouse Entertainment, het bedrijf van ABBA-bandlid Björn Ulvaeus, melden verschillende Amerikaanse media. Volgens The Hollywood Reporter verdient de Australische zangeres daar 180 miljoen dollar mee. De portretrechten van Sia zijn niet verkocht.

Sia zou een overstap willen maken naar de digitale wereld, waar Pophouse Entertainment om bekendstaat. Het Zweedse bedrijf organiseerde eerder al ABBA Voyage, waarbij digitale versies van ABBA-leden optraden in Londen.

Volgens een bron van The Hollywood Reporter zou de 50-jarige Sia een of meerdere shows willen organiseren waarin haar nummers naar voren komen en waarbij haar stem wordt gebruikt in hits als Diamonds van Rihanna.

Pophouse Entertainment gaat al een show organiseren met digitale versies van de leden van de Amerikaanse rockband KISS, waarvan de rechten in 2024 werden gekocht. Het bedrijf van Ulvaeus heeft daarnaast rechten in handen van onder meer Iron Maiden, Tina Turner en Cyndi Lauper.