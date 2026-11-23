Sigrid Kaag presenteert in april haar memoires. In het boek Blik op de wereld deelt zij volgens uitgeverij Meulenhoff Boekerij "momenten die haar leven hebben beïnvloed en haar de inspiratie en moed hebben gegeven om op te treden op het wereldtoneel, voor en achter de schermen."

De 65-jarige Kaag heeft er een lange carrière opzitten, als diplomaat en politica. Zij werkte als analist voor Shell en was onder meer ondersecretaris bij de Verenigde Naties. Na een lange internationale carrière in het Midden-Oosten, Zwitserland en de Verenigde Staten stapte Sigrid Kaag in 2017 over naar de nationale politiek. Zij was minister van Buitenlandse Zaken, vice-premier en was lijsttrekker van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

"In een periode van grote maatschappelijke uitdagingen vond ze met haar stijl, moreel leiderschap en visie weerklank, maar ook weerstand, verknoopt met misogynie", meldt de uitgeverij in de seizoensbrochure waarin het boek wordt aangekondigd. "Kaag geeft een inkijk in de beweegredenen, ervaringen en de keuzes die zij heeft gemaakt in haar professionele leven." Na haar vertrek uit de Haagse politiek werd Kaag VN-coördinator voor Gaza en VN-gezant voor het Midden-Oosten.

Het boek bevat ook foto's uit het privéarchief van Kaag.