De Britse televisiepersoonlijkheid Simon Cowell, bekend als jurylid in The X Factor en Britain's Got Talent, is aangeklaagd door zijn voormalige bedrijfsadviseur Ian Rosenblatt. Cowell, naast zijn werk op televisie ook eigenaar van het entertainmentbedrijf SyCo Entertainment, zou zijn financiële afspraken met Rosenblatt niet zijn nagekomen. De voormalige bedrijfsadviseur eist het geld waar hij nog recht op zou hebben en een extra schadevergoeding van 100.000 pond.

Ian Rosenblatt, naast bedrijfsadviseur ook advocaat, was door Cowell aangesteld als directeur van SyCo. In 2022 besloot Rosenblatt te stoppen, omdat hij het te uitdagend vond om te werken met een "onvoorspelbare en extreem emotionele" Cowell. De twee spraken elkaar een maand later op een diner bij Cowell thuis en kwamen volgens de advocaat van Rosenblatt tot een overeenkomst op een servetje. De voormalige directeur en bedrijfsadviseur zou per afgesloten deal van SyCo Entertainment een percentage van het totaalbedrag krijgen. Volgens de advocaat van Rosenblatt was de overeenkomst een paar maanden later ook op papier gezet.

Toen er in 2025 een grote deal werd gesloten door SyCo Entertainment stuurde Rosenblatt een rekening, maar werd er volgens zijn advocaat niet betaald door de 66-jarige tv-persoonlijkheid. Daarom stapt Rosenblatt nu naar de rechter. Cowell weigert te reageren tegenover het Britse persbureau PA Media.