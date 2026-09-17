Simply Red komt in juni 2027 naar Amsterdam voor twee shows

Simply Red geeft in juni 2027 twee optredens in de Ziggo Dome. De band met leadzanger Mick Hucknall trekt volgend jaar door Europa en het Verenigd Koninkrijk met zijn Summer Funk '27-tournee, maakte organisator MOJO donderdag bekend.

Naast de Ziggo Dome in Amsterdam doet de band van nummers als Something Got Me Started en Holding Back The Years onder meer België, Italië en Duitsland aan. "Je kunt een set verwachten vol met vrolijke Simply Red-hits die je gegarandeerd op de been brengen, zodat je samen met vrienden en familie plezier kunt maken in de zon", deelt de 66-jarige leadzanger.

In november 2025 stond de band ook al drie keer in de Ziggo Dome, ter ere van het 40-jarig jubileum. Tijdens die tour waren bijna vijftig locaties in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Latijns-Amerika uitverkocht.

De kaarten voor het optreden van 19 en 20 juni gaan vrijdag 25 september in verkoop.