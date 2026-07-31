Singapore weert Massive Attack om pro-Palestijnse actie

Een pro-Palestijnse actie heeft Massive Attack een inreisverbod opgeleverd voor Singapore. Dat schrijven meerdere buitenlandse media, waaronder de BBC, vrijdag. De Britse bandleden hielden tijdens een optreden in het Aziatische land een Palestijnse vlag omhoog en riepen volgens de lokale autoriteiten "free Palestine".

Een deel van het publiek zou hebben meegedaan met de pro-Palestijnse uitroep. In Singapore gelden strikte regels voor openbare uitingen en activiteiten die als demonstratie worden beschouwd. De overheid ziet dit als een manier om de sociale cohesie te beschermen.

Een politiewoordvoerder liet aan de BBC weten dat de twee bandleden na een onderzoek een "streng waarschuwingssignaal" hebben gekregen. Naast het verbod voor een toekomstig bezoek aan het land heeft de mediawaakhond de opdracht gekregen geen vergunning meer te verlenen voor een optreden van Massive Attack.

De band, die momenteel op tournee is, zet zich regelmatig in voor de Palestijnen. Sinds 1999 weigeren ze op te treden in Israël en zanger Robert Del Naja werd recent nog opgepakt tijdens een pro-Palestijns protest in Londen.