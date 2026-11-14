Nadat lang onduidelijk was wie de nieuwe Sinterklaas zou worden, konden kinderen zaterdag weer hun hart ophalen. Tijdens de landelijke intocht in Grave kwam de goedheiligman even voor 13.00 uur aan met de pakjesboot. De Sint werd met luid gejuich door toeschouwers onthaald toen hij voet aan wal zette. Hij vervolgde daarna zijn weg in Grave waar het volstroomde met bezoekers. De Sint deed dit te paard met Ozosnel en een handjevol pieten.

Op beelden van de intocht is te zien dat Sinterklaas bij aankomst in Grave welkom werd geheten door burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt. Dit weekend is de gemeente tijdelijk omgedoopt tot het Land van Sint. De komst van de Sint ging niet zonder slag of stoot. Zo stond er geen stoel voor hem klaar en kwam Pietje Paniek met een kinderstoel. Uiteindelijk bleek het loos alarm, want de burgemeester had de stoel van de Sint uit voorzorg in haar kamer in het stadhuis neergezet.

Tijdens het einde van zijn optocht vertelde Sinterklaas aan de aanwezige toeschouwers om "een beetje lief voor elkaar te zijn" en "elkaar aandacht te geven". Verder sprak hij van een "geweldig sinterklaasfeest". Ook het zonnige weer is hem niet voorbijgegaan. "Ik voel me hier direct thuis. Het is zulk mooi weer. We gaan er een geweldig feest van maken." Ook benadrukte hij dat kinderen vanavond hun schoen weer mogen zetten. Daarmee sloot Sinterklaas de intocht in Grave af.