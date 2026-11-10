Ook in de tweede aflevering van het Sinterklaasjournaal is het nog niet duidelijk geworden wie de mijter overneemt van Stefan de Walle. Het programma laat de kijkers nog langer gissen naar zijn opvolger. De NTR maakte in september bekend dat dit jaar een nieuwe acteur als de goedheiligman te zien zou zijn in het Sinterklaasjournaal.

In de eerste aflevering constateerde de Hoofdpiet al dat Sinterklaas nog niet op de stoomboot was. Ook in de tweede aflevering is hij daar niet te zien. De Pieten en presentatrice Merel Westrik verzekeren de kijkers er wel van dat de kinderen alsnog op cadeautjes kunnen rekenen.

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Grave, in de Brabantse gemeente Land van Cuijk. Daar zal de nieuwe Sinterklaas in ieder geval te zien zijn.