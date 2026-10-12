The Social Reckoning is tot nu toe nog geen succes in de Amerikaanse bioscopen. De film leverde in het openingsweekend slechts 5,5 miljoen dollar op, wat nog lager was dan de verwachtingen.

De film deed het daarmee ook een stuk slechter dan zijn voorganger, The Social Network uit 2010. Volgens Variety was die film in het openingsweekend goed voor een opbrengst van 22 miljoen.

The Social Reckoning speelt zich jaren na het origineel af en gaat over een Facebook-medewerker die duizenden interne documenten doorspeelt aan een verslaggever om duistere praktijken van het bedrijf aan het licht te brengen. De hoofdrollen worden gespeeld door Mikey Madison en Jeremy Allen White. De film kon al op wisselende recensies rekenen.

Aan de andere kant wist Other Mommy ondanks slechte recensies wel boven verwachting te presteren. De thriller haalde in het openingsweekend een opbrengst van 27,5 miljoen dollar binnen.