Voor de winnaar van De slimste mens, politiek verslaggever Mats Akkerman, was de laatste aflevering van De slimste mens vrijdagavond extra bijzonder. Het was ook de laatste uitzending met de in september overleden schrijfster en presentatrice Paulien Cornelisse. "Het is natuurlijk best gek als iemand overlijdt en vervolgens nog zes weken lang elke dag op tv is", vertelt hij aan het ANP. "Na vanavond is het echt een soort klaar. Dat maakt het allemaal heel dubbel."

Akkerman bewaart warme herinneringen aan de opnames met Cornelisse. "Ik moest zowel tijdens de uitzendingen als backstage heel veel om haar lachen. Ze was heel droog, heel vriendelijk, maar ook heel scherp." Ook merkte hij dat Cornelisse veel plezier beleefde aan het populaire KRO-NCRV-programma, ondanks haar ziekte. "We wisten dat iemand net uit een periode met chemo kwam, iets leuks wilde doen en daar ook echt zat om zelf plezier te hebben."

De winnaar keek met ongeveer dertig familieleden en vrienden naar de uitzending in zijn stamkroeg in Amsterdam-Oost. Hij is blij dat de uitslag na maanden geheimhouding eindelijk bekend is. "Het is natuurlijk al in juni opgenomen, dus het is wel fijn dat het eindelijk de wereld in mag."

Kater

Akkerman onthult ook nog dat hij zijn eerste drie afleveringen met een kater heeft gespeeld. De avond voor de opnames had hij een vrijgezellenfeest. "Ik had natuurlijk niet echt een excuus om niet te drinken, dus ik ging gewoon lekker bier drinken." Toch werd hij drie keer achter elkaar dagwinnaar. "Ik denk dat ik anders van de zenuwen de hele nacht wakker had gelegen." Bij zijn volgende opnamedag, toen hij geen kater had, ging het volgens hem juist een stuk slechter.

Akkerman hoopt dat zijn deelname hem een boost aan zijn carrière geeft. "Voor mijn collega Frank, die vorig jaar heeft gewonnen, is het toch wel goed voor zijn carrière geweest. Hij kon vaker ergens aanschuiven en kon meer presenteren. Het zou leuk zijn als dat bij mij ook gebeurt."