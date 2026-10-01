Goedemorgen Nederland (WNL) heeft donderdagochtend aandacht besteed aan het overlijden van Paulien Cornelisse. Presentator Frank van Leeuwen vertelde in de uitzending over zijn persoonlijke herinneringen aan de schrijfster en cabaretière. Hij leerde Cornelisse eerder dit jaar kennen tijdens de opnames van het 27e seizoen van KRO-NCRV-kennisquiz De Slimste Mens.

Van Leeuwen zei dat hij "ontzettend" is geschrokken door het overlijden. Verder blikte hij terug op de negen opnamedagen van De Slimste Mens. "Het is een extreem oprecht mens en ze is op televisie helemaal niet anders dan ze in real life is", vertelde hij. Ook zei de presentator, die De Slimste Mens vorig seizoen won, dat Cornelisse meer was dan alleen jurylid. "Ze is veel meer een soort kandidatenbegeleider op haar manier. En dat heb ik als ontzettend warm ervaren."

Cornelisse volgde Maarten van Rossem in 2025 op als jurylid in De Slimste Mens. Ze overleed woensdag op 50-jarige leeftijd in Amsterdam aan de gevolgen van kanker.