Snoop Dogg (54) gaat de Video Music Awards (VMA's) presenteren, melden verschillende Amerikaanse media. De bekende prijsuitreiking van MTV vindt plaats aan de vertrouwde westkust van Snoop Dogg, in Los Angeles.

De Amerikaanse artiest, die zelf drie VMA's won en dertien keer werd genomineerd, is enthousiast over het presenteren. "MTV en de VMA's zijn al sinds het begin onderdeel van mijn leven", aldus Snoop Dogg. "Een aantal van mijn grootste momenten in mijn carrière vonden plaats op dat podium en op MTV. Om nu terug te komen en de VMA's te presenteren, al die jaren later, maakt de cirkel rond voor mij."

De nominaties voor de Video Music Awards, die op 27 september worden uitgereikt, zijn vorige maand bekendgemaakt. Madonna maakt met elf nominaties de meeste kans op een prijs, gevolgd door Taylor Swift met negen nominaties. Het is al bekend dat Nirvana de Video Vanguard Award zal krijgen.