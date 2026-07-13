Chasing Cars, de grootste hit van Snow Patrol, bestaat dit jaar twintig jaar. Volgens frontman Gary Lightbody was het nummer bepalend voor het succes van de Noord-Ierse band. "Het is het lied dat ons de hele wereld over heeft gebracht", zegt Lightbody tegen de BBC. "We zijn het gewoon gevolgd als jonge eendjes."

Chasing Cars verscheen in 2006 op het album Eyes Open. De ballade werd wereldwijd een grote hit, mede dankzij het gebruik in de Amerikaanse ziekenhuisserie Grey's Anatomy. Het nummer is inmiddels ruim 2 miljard keer gestreamd en werd in 2019 uitgeroepen tot het meest gedraaide radiolied van de 21e eeuw in het Verenigd Koninkrijk.

Snow Patrol viert het jubileum later dit jaar met twee concerten in de Royal Albert Hall, waar de band Eyes Open integraal zal spelen. Lightbody vertelt daarnaast dat een langgekoesterde wens onlangs uitkwam met de samenwerking met Kylie Minogue. Volgens de zanger schreef hij het nummer These Alarms speciaal voor de Australische zangeres. "Het voelde alsof we voor één liedje een band vormden", aldus Lightbody.