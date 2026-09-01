sombr geeft op 31 mei 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van zijn Europese You Are The Reason Tour. Dat maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

De 21-jarige Amerikaanse zanger doet tijdens de tour onder meer Oslo, Stockholm, Parijs, Berlijn en Londen aan. In Amsterdam nemen Ravyn Lenae en Jessie Mazin het voorprogramma voor hun rekening.

sombr, wiens echte naam Shane Boose is, brak in 2025 internationaal door met Back to Friends. Het nummer werd een top 10-hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarna volgde zijn debuutalbum I Barely Know Her, met onder meer Undressed en 12 to 12.

Eerder dit jaar werd de zanger genomineerd voor een Grammy voor beste nieuwe artiest. Die prijs ging uiteindelijk naar Olivia Dean. Nederland is geen onbekend terrein voor de Amerikaan. Zo stond hij eerder dit jaar in AFAS Live en gaf hij vorige maand een optreden op het festival Lowlands.