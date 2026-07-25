Songwriter Diane Warren vindt 'nieuwe vriend' in Ed Sheeran

De Amerikaanse songwriter Diane Warren heeft "een nieuwe vriend" gevonden in de Britse singer-songwriter Ed Sheeran. Dat deelt zij zaterdag op Instagram. Het duo heeft samen een aantal nieuwe nummers gemaakt, laat Warren weten.

"Gisteren uit mijn comfortzone gestapt. Geweldige dag! Geweldige nummers, geweldige gozer! En ik heb er een nieuwe vriend bij. Kan niet wachten tot iedereen deze hits hoort!", schrijft Warren bij een foto waarop zij en Sheeran hun middelvingers opsteken.

Warren is een van de meest succesvolle Amerikaanse liedjesschrijvers. Ze componeerde hits als If I Could Turn Back Time van Cher, Because You Loved Me van Celine Dion en I Don't Want to Miss a Thing van Aerosmith. Warren werd zeventien keer genomineerd voor een Oscar voor haar filmmuziek, maar won tot nog toe nooit. Sinds dit jaar is ze degene met de meeste niet-verzilverde Oscar-nominaties aller tijden.