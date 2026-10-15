Zangeres Sophie Straat en Nicolás Keenan, de levenspartner van premier Rob Jetten, doen mee aan het aankomende seizoen van Boerderij van Dorst. De nieuwe serie is vanaf 28 oktober te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Sophie Straat is in de tweede aflevering te zien met oud-commando Dai Carter, meldt BNNVARA. Zij bouwen samen met presentator Raven van Dorst een wormenhotel. De Argentijnse hockeyinternational Keenan deelt de zevende aflevering met voormalig handbalster Estavana Polman.

De reeks wordt afgetrapt door oud-journaallezeres Noraly Beyer en WNL-gezicht Frank van Leeuwen. Samen leggen zij een wijngaard aan. Andere duo's zijn Jeroen Wollaars en Adelheid Roosen, Sarah Janneh en Estelle Cruijff, Willie Wartaal en Loes Haverkort, Kees van de Spek en Willem Treur en Marcel van Roosmalen en Merel Westrik.

Ook in het nieuwe seizoen logeren de gasten op de boerderij van Van Dorst, waar ze samen werken aan verschillende klussen in en om het huis. De nieuwe serie is het achtste seizoen van het programma dat begon in 2021.